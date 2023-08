ROMA (ITALPRESS) – “Vincere l’oro? Non sarà facile”, Così Marcell Jacobs in vista dei 100 metri dei Mondiali di atletica di Budapest. Il campione olimpico di Toky2020 ha corso una sola volta quest’estate, in 10″21, e ha parlato al “press day” organizzato dal suo fornitore ufficiale di attrezzature sportive. Jacobs comincerà a gareggiare sabato, durante le eliminatorie dei 100 metri. “Ho avuto molti problemi negli ultimi mesi ma ho lavorato sodo e mi sento bene, in buone condizioni. Io sono sempre il primo a voler correre, per poter dimostrare il mio valore al 100 per 100 ma, purtroppo, gli infortuni fanno parte del gioco. Abbiamo cercato di risolvere la situazione al meglio. Sono qui a Budapest per una sfida molto importante. In particolare, abbiamo lavorato molto sul mio modello di scarpa”, ha detto l’azzurro. “Sono sempre stato concentrato su questo appuntamento con i Mondiali. Quello iridato è l’unico oro dei 100 metri che manca nella mia bacheca. Ovviamente, c’erano molti dubbi e preoccupazioni, ma la cosa più importante è essere qui a Budapest, completamente concentrato”, ha aggiunto Jacobs.

– foto Image –

(ITALPRESS).

