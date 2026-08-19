Cobolli rimonta Jodar e vola ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati

CINCINNATI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Flavio Cobolli accede ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati. L’azzurro, testa di serie numero 7 del tabellone, batte in rimonta lo spagnolo Rafael Jodar (n. 11 Atp) col punteggio di 4-6 7-6(3) 6-3. La sfida – primo testa a testa tra i due – metteva di fronte il n.4 ed il n.7 della Race per le Atp Finals di Torino, traguardo che entrambi inseguono per la prima volta. Nel prossimo turno Cobolli dovrà vedersela con il vincente della sfida tra Alexander Zverev e Tommy Paul.

“Come ho fatto a rimontare? Devo solo credere in me stesso, sapevo che avrei avuto una chance. Rafa viene da un paio di settimane straordinarie e credevo potesse essere un po’ stanco. Verso la fine mi sentivo più fresco e sono riuscito a spingermi a limite per vincere”. Con queste parole Flavio Cobolli ha commentato il suo successo in rimonta nel match di oggi contro Jodar. “Non voglio sentire più parlare di pressione, perché me ne metto già tanta da solo addosso, o con il mio team. Devo combattere con la pressione, ma devo anche viverla nel modo giusto”, ha aggiunto Cobolli.

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