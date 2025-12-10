Jacobs “In questo momento sono in una fase riflessiva”

MILANO (ITALPRESS) - Al momento questa "è una fase riflessiva: è quella più importante, in cui magari si ha meno motivazione di tutte e che bisogna solo cercare di fare quello scatto, più che altro alla testa che al corpo per fare in modo di ricominciare questo percorso". Così il campione olimpico e velocista Marcell Jacobs a margine di un incontro a Milano con gli studenti delle scuole lombarde. xh7/gm/mca3