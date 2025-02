ROMA (ITALPRESS) – “Tortu è sempre stato uno di quelli che mi ha

aiutato a diventare l’atleta che sono oggi. All’inizio lo subivo

molto: per quanto mi impegnassi, lui riusciva sempre a battermi.

Io cercavo di migliorare, di dare qualcosa in più, ma lui era

sempre davanti. Poi, quando ho fatto quel passaggio mentale che mi serviva, sono diventato il numero uno al mondo”. Domani, martedì, in prima serata su Italia 1, secondo appuntamento con “Le Iene Show”, con un servizio su Marcell Jacobs e sulla vicenda delle intercettazioni. L’olimpionico di Tokyo sta preparando la stagione del riscatto, con l’obiettivo di riconquistare il titolo di uomo più veloce al mondo. Dopo mesi difficili Jacobs ha deciso di lasciare l’Italia e di costruire la sua nuova vita negli Stati

Uniti, dove ha ritrovato la serenità e la concentrazione, lontano

da pressioni e aspettative. “Siamo venuti dall’altra parte del

mondo per allenarci nel miglior modo – dichiara – Sono un pò

scappato, mi sentivo perso e avevo bisogno di cambiare tutto”.

Diventare campione olimpico ha avuto anche un prezzo, il fatto che qualcuno abbia dubitato delle sue prestazioni e lo abbia

affiancato al doping. Jacobs risponde senza esitazioni: “Dopo

Tokyo sì, perchè era impossibile che un italiano potesse vincere.

Quello non mi ha mai minimamente toccato. Per me posso anche

arrivare ultimo a tutte le gare. Ma pensare di barare, perchè? Per quale motivo?”.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]