MILANO (ITALPRESS) – “Quando faccio una cosa la faccio con molta spontaneità. Mi sono trovata in certe situazioni in cui reinventarmi è stata una cosa naturale, mi buttavo in quello che sentivo dentro di fare. Si tratta di avere spontaneità e passione per il mio lavoro, io non mollo mai, è proprio il fatto di lasciarmi andare e seguire l’istinto. La gente ha percepito che sono così, non uso mai filtri, sono quella che sono, con i miei difetti e spero qualche pregio, è stato importante”. Lo ha detto Ivana Spagna, nota cantautrice italiana con all’attivo oltre 20 milioni di dischi venduti e un trionfo al Festivalbar, intervistata da Marco Klinger, per Medicina Top, format tv dell’agenzia di stampa Italpress: “Noi cantautori abbiamo una grande responsabilità, dare dei messaggi alla gente, e la musica non ha barriere e arriva a tutti. Tanta gente non pensa a questo e può creare dei gran disastri – ha sottolineato – Per me è stato sempre naturale cantare l’amore, il rispetto, i ricordi, quindi la positività. Ho cantato anche la disperazione, proprio perchè fa parte dei sentimenti”.

In una carriera lunga e ricca di successi come quella di Spagna non mancano però anche dei momenti difficili: “Negli anni ’90 avevo una situazione particolare: col mio compagno non riuscivo a separarmi, e c’era il mio manager con cui non mi trovavo più in sintonia, ero in un momento di stallo – ha raccontato la cantante – Per staccare ho preso 13 bagagli e sono andata a Los Angeles, ho affittato lì una casa. Ero riuscita ad avere una produzione americana, poi quello stesso manager mi ha fatto tornare in Italia dopo due anni, altrimenti sarei rimasta lì a cantare negli Stati Uniti. Io in America forse ho cercato e ho trovato me stessa, ho capito che da sola posso fare tante cose”. “Devo stare su un palcoscenico, quindi sono osservata e devo stare in forma, se non faccio ginnastica non arrivo in fondo a un concerto di due ore. Ci sono tante cose da curare se ami il tuo lavoro, vuol dire essere professionisti. E non mi vergogno mai a dire di essermi fatta dei ritocchini, meno male che c’è la chirurgia estetica”, ha aggiunto parlando del proprio rapporto con il fitness e con la salute.

Ma guai a parlare di routine: “Vivo da sola con cinque gatti, ogni sera e ogni mattina li vado a cercare e do la buonanotte e il buongiorno a tutti – ha rivelato – Poi, colazione, doccia, e ogni giorno è tutto diverso”. Non solo musica per Ivana Spagna: “Ho scritto tre libri, mi piace tanto scrivere. Con mia grande sorpresa ho vinto il primo premio sulla letteratura per l’infanzia – ha ricordato – Mi sarebbe piaciuto anche recitare, ma ho perso un’occasione d’oro perchè quando ero negli States dovevo andare alla scuola di De Niro con uno stage ma mi avevano richiamato in Italia”. Spagna, che ha anticipato di essere al lavoro su delle canzoni nuove, ha infine due consigli per chi vuole avvicinarsi al mondo della musica: “A chi vuole cominciare a cantare direi due cose: la prima è di cominciare solo se si ha tanta passione, non per arrivare al successo, perchè quello sarà una conseguenza – ha concluso – E poi, devi avere pazienza e tenere i piedi per terra, a volte questo lavoro ti porta a perdere il contatto con la realtà”.

– foto tratta da video Medicina Top –

(ITALPRESS).