MILANO (ITALPRESS) – Gianni Canova ha concluso il suo mandato dopo sei anni da Rettore dell’Università IULM di Milano. Durante la cerimonia di saluti – e di insediamento del suo successore, Valentina Garavaglia – Canova ha ripercorso i momenti più belli e significativi, ma anche i più dolorosi, che hanno coinvolto l’Ateneo tra il 2018 e il 2024: dai traguardi conseguiti, al periodo di lockdown, le innovazioni apportate negli anni e gli ospiti illustri che sono stati accolti, fino alla tragedia avvenuta ad inizio 2023, quando una 19enne fu trovata morta nei bagni dell’ateneo. “Ho fatto di tutto per onorare e valorizzare l’aggettivo che qualifica fin dal nome il nostro Ateneo: Libera Università di Lingue e Comunicazione. Libera. Libera dalla sudditanza nei confronti della politica – ha detto -. Libera dalla dittatura algoritmica che sta imbrigliando non solo le Università, ma un pò tutto il mondo contemporaneo. Libera dai pregiudizi che troppo spesso ancora offuscano lo sguardo di chi affronta, analizza, parla delle Università non statali. Libera da alcuni vizi: il conformismo, l’adulazione, il vittimismo, che ancora si annidano e spesso proliferano nelle Università, come nella società e nella cultura italiana”.

Canova è stato successivamente insignito della medaglia d’oro della IULM per l’innovazione, la comunicazione e l’eccellenza culturale. La Professoressa Garavaglia, come primo atto nella nuova veste da Rettore dell’Ateneo milanese, ha voluto consegnare al suo predecessore un riconoscimento, istituito da lui stesso, che prima d’ora era stato conferito solamente allo scultore Gaetano Pesce. “Grazie al Professore Gianni Canova che ha retto il timone con tanta sapienza e tanta passione in tutti questi anni alla IULM”, ha sottolineato Garavaglia prima di consegnare la medaglia e comunicare successivamente le nuove nomine dell’Ateneo.

