L’Italvolley batte la Danimarca e vola ai quarti di finale degli Europei

TORINO (ITALPRESS) – Con un perentorio 3-0 l’Italia di Ferdinando De Giorgi ha battuto la Danimarca negli ottavi di finale degli Europei maschili di pallavolo e ha ottenuto il pass per i quarti di finale. Al PalaVela di Torino, stasera, Simone Giannelli e compagni si sono imposti con i seguenti parziali: 25-22, 25-16, 25-11. Per gli azzurri è la sesta vittoria di fila nella rassegna continentale. Ai quarti di finale l’Italia affronterà mercoledì (di nuovo a Torino, con orario ancora da stabilire) la Finlandia, che oggi pomeriggio ha superato la Grecia per 3-2.

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