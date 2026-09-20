MILANO (ITALPRESS) – San Siro compie 100 anni e il Milan festeggia con una vittoria per 3-0 sul Lecce. Sono Pulisic, Rabiot e Moreira a mettere la firma su una partita vinta con merito da Maignan e compagni. Un successo che permette ai rossoneri e ad Amorim di trascorrere con serenità le tre settimane di sosta del campionato.

La prima occasione è già quella buona per i padroni di casa, che passano in vantaggio al 14′. Pavlovic lancia lungo per Pulisic, che controlla benissimo in area e batte Falcone in uscita con il sinistro. Lo statunitense si sblocca così dopo nove mesi di digiuno. Al 39′ è ancora il nordamericano a rendersi pericoloso quando scodella un cross al bacio dalla destra sul quale arriva De Winter, che sfiora il pallone anticipando però Ramos e togliendo al suo compagno un’occasione più favorevole. Si va al riposo sull’1-0. Gli uomini di Amorim vanno a caccia del raddoppio fin dall’inizio della ripresa e lo trovano al 16′. Rabiot riceve palla ai 20 metri, chiede e ottiene il triangolo di prima da Ramos e trafigge Falcone con il mancino da dentro l’area.

Il tris si concretizza al 28′. Il neo entrato Moreira recupera caparbiamente un pallone su Veiga, si invola in area, rientra sul destro e supera Falcone siglando la sua prima rete in carriera al Meazza. I salentini, quasi inesistenti fino a quel momento, si rendono pericolosi per la prima volta al 39′, quando Fatah ci prova con un destro che Maignan devia in corner. Sarà di fatto l’unico brivido corso dal portiere francese, con il risultato che non cambierà più. Il Milan festeggia così i tre punti e sale al quinto posto, portandosi a -2 dalla vetta occupata da Inter e Roma. Al rientro dalla sosta per le nazionali, i sette volte campioni d’Europa faranno visita al Sassuolo con l’obiettivo di accorciare ulteriormente le distanze rispetto alla testa della classifica. Per il Lecce terzo ko in 5 partite, ma quattro punti di vantaggio sulla terzultima.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS)

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