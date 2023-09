LIONE (FRANCIA) (ITALPRESS) – Prima sconfitta per l’Italrugby ai Mondiali di Francia 2023. Sul prato del Groupama Stadium di Lione, gli azzurri del ct Crowley si sono arresi per 96-17 alla Nuova Zelanda nella terza giornata del Girone A della Rugby World Cup. Lamaro e compagni, vincenti all’esordio sulla Namibia e a segno contro l’Uruguay, nulla hanno potuto contro gli All Blacks, che dunque restano un tabù per gli azzurri (17esimo ko in altrettante gare). I ‘tuttinerì chiudono il primo tempo sul 49-3 in proprio favore grazie alle sette mete, trasformate da Mòunga, di Jordan, Smith (tripletta), Telea e Savea (doppietta); per i tricolori un piazzato di Allan al 10′ per il momentaneo 7-3. Nella ripresa l’unica marcatura dell’Italia al 49’ con Capuozzo (trasformazione di Allan), poi ancora Nuova Zelanda con le mete di Retallick, Papalii e Coles, quest’ultima non trasformata da Mòunga, e di McKenzie, Jordan, Coles e Lienert-Brown, sempre trasformate da McKenzie. Allo scadere, seconda meta azzurra (trasformata da Garbisi) con Ioane. Venerdì 6 ottobre (ore 21.00, diretta Sky e Rai 2), l’ultimo match della rassegna iridta contro i padroni di casa della Francia. La Nazionale, già certa del terzo posto in classifica, si è qualificata alla prossima edizione dei Mondiali, che si terranno nel 2027 in Australia.

