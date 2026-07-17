Italpress €conomy – Puntata del 17 luglio 2026

MILANO (ITALPRESS) - L’economia e la finanza a portata di tutti. Nella centottantaquattresima puntata di Italpress Economy, Claudio Brachino intervista Riccardo Zagaria, presidente di Egualia, e con Giuliano Zoppis fa il punto sugli effetti economici della nuova escalation tra Stati Uniti e Iran, tra la nuova chiusura dello Stretto di Hormuz e un possibile rialzo dei tassi di interesse. sat/gsl