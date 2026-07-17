Energia costosa e import asiatico, è allarme tissue

ROMA (ITALPRESS) - "Il settore del tissue sta affrontando una sfida senza precedenti. Sta crescendo infatti l'importazione dai paesi asiatici, in particolare da Cina, Indonesia e anche Turchia. Questo sta avvenendo sostanzialmente per due motivi: costi energetici inferiori rispetto ai nostri e introduzione dei dazi americani. Parte infatti della sovrapproduzione asiatica è stata deviata dagli Stati Uniti al nostro continente. Solamente nel 2025 abbiamo avuto circa 600 mila tonnellate di importazione in crescita rispetto al 2024.". Lo ha detto Andrea Fano, Group CFO di Lucart, ospite di Focus ESG, format tv dell'Agenzia Italpress. fsc/gsl