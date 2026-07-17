Catania, 4 misure custodiali per detenzione e porto abusivo di armi da guerra

CATANIA (ITALPRESS) - Alle prime luci dell'alba di oggi, su disposizione di questa Procura Distrettuale della Repubblica, agenti della Polizia di Stato di Catania e della Polizia Penitenziaria di Palermo, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione di misura custodiale, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catania, a carico di 4 soggetti, nei confronti dei quali sono stati acquisiti gravi indizi in ordine al loro coinvolgimento, a vario titolo, nei delitti di peculato, detenzione e porto abusivo di armi da guerra e comuni da sparo, nonché in quelli di detenzione e spaccio di stupefacenti in concorso. Il predetto provvedimento, cui la Squadra Mobile di Catania, coordinata dal Servizio Centrale Operativo e il Nucleo Investigativo Regionale della Polizia Penitenziaria hanno dato esecuzione nella Capitale e nel Capoluogo etneo, scaturisce dalle investigazioni avviate a seguito della sottrazione di una pistola mitragliatrice M12, con relativo munizionamento, dall'istituto penitenziario Catania Bicocca, avvenuta nel luglio del 2024. trl/mca3 (fonte video: Polizia di Stato)