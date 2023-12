ROMA (ITALPRESS) – “Italodisco” dei The Kolors è, al momento, il brano più ascoltato in radio in Italia nel 2023. Al secondo posto c’è “Dance The Night” di Dua Lipa che precede “Parafulmini” di Ernia con Bresh & Fabri Fibra, “Cenere” di Lazza e “Rubami la notte” dei Pinguini Tattici Nucleari. Nelle prime dieci posizioni troviamo “(It Goes Like) Nanana” di Peggy Gou (sesto posto), “Eyes Closed” di Ed Sheeran (settimo posto), “Mercy” di The Blessed Madonna feat. Jacob Lusk (ottavo posto), “Un Briciolo di Allegria” di Blanco e Mina (nono posto) e “Flowers” di Miley Cyrus (decimo posto).E’ quanto emerge dai primi bilanci dell’airplay con uno sguardo alle canzoni che hanno dominato in radio e in TV nel 2023. Quest’anticipazione delle classifiche, che copre il periodo dall’1 gennaio al 12 dicembre 2023, si basa sul monitoraggio di oltre 180 emittenti, accuratamente selezionate per rappresentare l’audience italiana secondo i dati di Tavolo Editori Radio e Auditel. Il documento EarOne Airplay Report 2023 con i dati definitivi verrà rilasciato giovedì 4 gennaio 2024 e includerà oltre alle classifiche generali anche le nuove classifiche di genere Dance, Urban, Rock e Latin.

-foto ufficio stampa The Kolors-

(ITALPRESS).

