ROMA (ITALPRESS) – I The Kolors con “Italodisco” si riportano al comando della classifica EarOne airplay radio. Il singolo guadagna una posizione e precede “Disco Paradise” di Fedez, Annalisa e Articolo 31 (+1) e “Rubami la notte” dei Pinguini Tattici Nucleari (+1). Completano la top 10 “Pazza Musica” di Marco Mengoni e Elodie (quarto posto, -3), “Dance The Night” di Dua Lipa (stabile in quinta posizione), “Chemical” di Post Malone (sesto posto, +1), “Hollywood” di Irama e Rkomi (settimo posto, +12), “Un Briciolo di Allegria” di Blanco & Mina (ottavo posto, -2), “Parafulmini” di Ernia con Bresh & Fabri Fibra (nono posto, +1) e “Fragole” di Achille Lauro e Rose Villain (decimo posto, -2).

Le tre più alte nuove entrate della settimana sono: “Ancora” di Rhove (posizione 31), “Un altro mondo” di Merk & Kremont, Tananai e Marracash (posizione 35) e “Amore Indiano” di Tommaso Paradiso Baustelle (posizione 43).

La classifica EarOne airplay italiana è guidata da “Italodisco” dei The Kolors (+1). Secondo e terzo posto per “Disco Paradise” di Fedez, Annalisa e Articolo 31 (+1) e “Rubami la notte” dei Pinguini Tattici Nucleari (+1).

“Baby Don’t Hurt Me” di David Guetta, Anne-Marie & Coi Leray si confermano al comando della classifica EarOne airplay dance. Anche questa settimana al secondo posto “Substitution” di Purple Disco Machine e Kungs. Guadagna una posizione e sale al terzo posto “Ladada (Mes Derniers Mots)” di Claude.

La classifica EarOne airplay tv è guidata da “Hollywood” di Irama e Rkomi (+7). Stabile in seconda posizione “Fragole” di Achille Lauro e Rose Villain. Terzo posto per “Pazza Musica” di Marco Mengoni e Elodie (-2).

“Aranciata” di Madame si conferma al comando della classifica EarOne airplay radio indipendenti. Nessuna novità rispetto alla scorsa settimana anche per gli altri due posti sul podio: “Ladada (Mes Derniers Mots)” di Claude e “Bellissima <3" di Alfa.

Nelle prime tre posizioni della classifica EarOne airplay TV indipendenti ci sono: “Aranciata” di Madame, “Diamanti” dei Negramaro, Elisa e Jovanotti (+2) e “Sahara” di Valentina Parisse (+5).

