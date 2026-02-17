MILANO (ITALPRESS) – Questi gli azzurri in gara di mercoledì 18 febbraio:
09:45 – 10:15 Sci di fondo Team Sprint – Qualificazioni D Tesero Cross-Country Skiing Stadium
Iris DE MARTIN PINTER-Caterina GANZ
10:00 – 12:30 Sci Alpino Slalom D – 1a manche Tofane Alpine Skiing Centre
Lara DELLA MEA-Martina PETERLINI-Anna TROCKER
10:15 – 10:45 Sci di fondo Team Sprint – Qualificazioni U Tesero Cross-Country Skiing
Stadium Elia BARP-Federico PELLEGRINO
11:45 – 12:05 Sci di fondo Team Sprint – Finale D Tesero Cross-Country Skiing Stadium
12:15 – 12:35 Sci di fondo Team Sprint – Finale U Tesero Cross-Country Skiing Stadium
13:30 – 15:10 Sci Alpino Slalom D – 2a manche Tofane Alpine Skiing Centre
14:05 – 17:05 Curling Fase a gironi U: Italia-Canada Cortina Curling Olympic Stadium
Sebastiano ARMAN-Mattia GIOVANELLA-Amos MOSANER-Alberto PIMPINI Joel Thierry RETORNAZ
14:45 – 16:15 Biathlon Staffetta D Anterselva Biathlon Arena
Hannah AUCHENTALLER-Michela CARRARA-Lisa VITTOZZI-Dorothea WIERER
19:05 – 22:05 Curling Fase a gironi D: Italia-Canada Cortina Curling Olympic Stadium
Stefania CONSTANTINI-Marta LO DESERTO-Rebecca MARIANI-Elena Antonia MATHIS-Giulia ZARDINI LACEDELLI
20:15 – 20:40 Short track 500 m U – Quarti di finale Milano Ice Skating Arena
Thomas NADALINI-Lorenzo PREVITALI-Pietro SIGHEL
20:44 – 20:50 Short track 500 m U – Semifinali Milano Ice Skating Arena
21:00 – 21:10 Short track Staffetta D – Finale A Milano Ice Skating Arena
Chiara BETTI-Elisa CONFORTOLA-Arianna FONTANA-Gloria IORIATTI-Arianna SIGHEL
21:27 – 21:30 Short track 500 m U – Finale B Milano Ice Skating Arena
21:32 – 21:35 Short track 500 m U – Finale A Milano Ice Skating Arena
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).