MILANO (ITALPRESS) – Questi gli azzurri in gara lunedì 9 febbraio.
10:05 – 12:05 Curling – Fase a gironi – Doppio misto: ITALIA-Stati Uniti – Cortina Curling Olympic Stadium
Stefania CONSTANTINI Amos MOSANER
10:30 – 13:00 Sci Alpino – Combinata a squadre U – Discesa – Stelvio Ski Centre
Mattia CASSE Giovanni FRANZONI Dominik PARIS Florian SCHIEDER
12:10 – 14:40 Hockey su ghiaccio – Girone B D: Giappone-ITALIA – Milano Ice Park
12:30 – 14:10 Freestyle – Slopestyle D – Finale – Livigno Snow Park
Maria GASSLITTER
14:00 – 15:25 Sci Alpino – Combinata a squadre U – Slalom – Stelvio Ski Centre
Tobias KASTLUNGER Tommaso SACCARDI Tommaso SALA Alex VINATZER
17:00 – 18:00 Slittino – Singolo D – Heat 1 – Cortina Sliding Centre
Verena HOFER Sandra ROBATSCHER
17:30 – 18:55 Pattinaggio di velocità – 1000 m D – Milano Ice Park
Maybritt VIGL
18:35 – 19:20 Slittino – Singolo D – Heat 2 – Cortina Sliding Centre
Verena HOFER Sandra ROBATSCHER
19:00 – 21:10 Salto con gli sci – Trampolino NH Individuale U – Predazzo Ski Jumping Stadium
Giovanni BRESADOLA Francesco CECON Alex INSAM
19:20 – 22:55 Pattinaggio di figura – Corto Coppie Danza – Milano Ice Skating Arena
Marco FABBRI Charlene GUIGNARD
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).