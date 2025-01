NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La cerimonia di premiazione della seconda edizione dell’Italian Reputation Award si terrà il 18 gennaio 2025 alle 5 del pomeriggio presso l’Istituto Italiano di Cultura di New York. “Questo importante riconoscimento – spiega una nota – viene conferito a personalità che si sono distinte per il loro impegno costante e innovativo in diversi settori, contribuendo alla promozione dell’Italia nel mondo e al rafforzamento del suo brand a livello globale”.

L’Italian Reputation Award nasce dalla collaborazione tra l’Istituto Italiano di Cultura di New York, diretto da Fabio Finotti, Reputation Research, guidato da Davide Ippolito, e la fondazione IARL – Italia America Reputation Lab, con l’obiettivo di valorizzare l’impatto culturale degli italiani che, attraverso il loro lavoro, contribuiscono a far crescere la reputazione del Belpaese nel mondo.

L’evento sarà moderato dalla giornalista Cristiana Mancini di SkyTG24 e trasmesso in diretta dalle 23 italiane su ilNewyorkese TV e in streaming sul canale Youtube dell’Istituto.

I premiati della seconda edizione dell’Italian Reputation Award sono: Mons. Dario Edoardo Viganò, Annamaria Colao, Emiliano Ponzi, Matteo Zuretti, Virgilio Sacchini, Pasquale Punzo, Alfonso Cerullo, Alessio Sansò e Mario Calvo-Platero. I premiati riceveranno il Reputation Award, una medaglia commemorativa ideata dal maestro artista Marco De Luca.

Interverranno la Vicesegretaria Generale degli Italiani all’estero Silvana Mangione, Christian Di Sanzo, Deputato della Repubblica eletto nella nella Ripartizione Nord e Centro America, Michael Cascianelli, preside della Scuola d’Italia, Carmine Spatolisano, Ceo di Telejinform, Pasquale Riccio, Presidente di Progetto Alfa, Don Luigi Portarulo, Parroco di San Patrick Church New York, Federico Vezzaro, artista e Antonella Gramigna, giornalista de ilNewyorkese.

L’evento sarà accompagnato dalle note della star del blues Davide Pannozzo in duetto con Etienne Stadwijk.

L’iniziativa è promossa dall’Istituto Italiano di Cultura di New York, Reputation Research, RetImpresa, Progetto Alfa, IARL – Italia America Reputation Lab e Federmanager.

– foto ufficio stampa Italian Reputation Award –

(ITALPRESS).