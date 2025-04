ROMA (ITALPRESS) – L’impegno del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per una visita in Italia “è senz’altro uno dei risultati della visita del presidente del Consiglio Giorgia Melolni di ieri. È con soddisfazione che accoglieremo presto il presidente Trump e soprattutto c’è questa apertura a fare della tappa romana un momento di dialogo con l’Europa”. Lo ha detto Mariangela Zappia, ambasciatrice italiana negli Stati Uniti, a Tg2 Post su Rai2.

“Questa è una cosa importante e credo che fosse uno degli obiettivi della visita del presidente del Consiglio: ristabilire questo dialogo tra le due sponde dell’Atlantico che non è certo interrotto ma avviene su canali un po’ paralleli in questo momento ed è bene che questi canali si uniscano. C’è soddisfazione per questo”, ha aggiunto Zappia. “Allo stato attuale non c’è una data” per la visita, ha chiarito l’ambasciatrice, che ha aggiunto: “Stiamo lavorando perché succeda il prima possibile. Le agende internazionali sono complicate, ma l’obiettivo è quello, un incontro nel futuro vicino”.

“C’è un’apertura nei confronti dell’Europa, bisognerà lavorarci, il nostro auspicio è che ci siano anche le istituzioni europee, ma non si è discusso di dettagli – ha sottolineato Zappia -. Quello che era importante portare a casa, e la presidente del Consiglio è riuscita perfettamente in questo obiettivo, era avere questa apertura nei confronti di un dialogo con l’Unione Europea. È un’apertura politica, un grande risultato che l’Italia porta a se stessa ma anche all’Europa”.

