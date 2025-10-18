Italia-Usa, un incontro a Washington per rafforzare la cooperazione

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Si è svolto all'Ambasciata d'Italia a Washington lo U.S. Stakeholder's Meeting della Transatlantic Harmonic Foundation e del Transatlantic Investment Committee. Un evento dedicato alla cooperazione economica e tecnologica tra Italia e Stati Uniti. Chiaro l'obiettivo dei lavori dell'incontro, giunto alla quarta edizione: trasformare il dialogo in partnership durature, allineare gli investimenti all'innovazione e promuovere una visione condivisa di prosperità, costruendo insieme le industrie del futuro. Al centro dei lavori hanno trovato spazio settori strategici come intelligenza artificiale, biotecnologie e farmaceutica, aerospazio, energia, turismo, infrastrutture e manifattura avanzata. Ambiti che rappresentano il motore dell'innovazione e che offrono importanti opportunità di investimento transatlantico.