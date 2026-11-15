BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – L’Italia perde 4-1 contro il Belgio: niente qualificazione ai quarti di finale di Nations League, gli azzurri chiudono in terza posizione il gruppo 1 della Lega A, avanti la Francia e i Diavoli Rossi. Brutta sconfitta per gli azzurri dopo la bella vittoria sui Bleus. La Nazionale tornerà in campo a marzo. Domenica 6 dicembre presso l’International Convention Centre di Belfast ci saranno i sorteggi per le qualificazioni a Euro2028.

Senza Cambiaghi e Frattesi – indisponibili causa problemi fisici -, Mancini ha deciso di cambiare tre elementi rispetto alla sfida di giovedì contro la Francia: confermata in blocco la difesa (Kayode, Scalvini, Bastoni e Calafiori), accanto a Tonali e Barella spazio a Fagioli. In attacco Koleosho e Pisilli sono stati arruolati per scortare Pio Esposito. Il Belgio ha risposto con un modulo speculare, De Bruyne da mezz’ala ha supportato il tridente con Moreira, De Ketelaere e Doku. Gli azzurri hanno aumentato i giri del motore nei primi minuti anche se, dopo una doppia occasione sventata da Lammens, Donnarumma ha salvato l’Italia con un intervento decisivo su De Ketelaere. Sul ribaltamento di fronte Pio Esposito ha sfruttato l’assist di Kayode anticipando il portiere dello United in scivolata e segnando il suo decimo gol in 15 presenze. Il Belgio ci ha messo quattro minuti per pareggiare i conti: al 15′ De Cuyper – dopo una mischia in area e una serie di rimpalli – ha segnato l’1-1. Al 22′ è arrivata la rete del sorpasso di Ngoy (gli azzurri hanno chiesto un fallo su Calafiori, ma il tocco di Mechele è stato fortuito), al 26′ è arrivato il tris di Doku, l’esterno belga ha superato cinque avversari battendo per la terza volta Donnarumma. Al 43′ Bastoni ha perso un pallone sanguinoso, decisivo ancora il portiere azzurro che ha deviato il tiro di De Bruyne sul palo. Nella ripresa Mancini ha tentato un doppio cambio mandando in campo Dimarco e Doumbia al posto di Pisilli e Fagioli. Il Belgio ha provato a sorprendere gli azzurri sulle ripartenze, in attacco l’Italia ha faticato a trovare spazi. Al 19′ De Bruyne ha fatto tremare ancora la difesa della nazionale, decisivo ancora una volta Donnarumma. A dieci minuti dal termine Vergara si è lamentato per un colpo di braccio di Mechele, sul contropiede è arrivato il poker di Moreira. Nel finale ci ha provato Cisse, la deviazione di braccio di Raskin ha regalato un rigore agli azzurri, sul dischetto Pio Esposito: Lammens ha intuito mantenendo il punteggio sul 4-1. In pieno recupero Cisse ha segnato la seconda rete, ma l’attaccante del Milan era in posizione irregolare.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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