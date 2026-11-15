Sci alpino, Pinheiro Braathen vince lo slalom di Levi. Vinatzer quinto in rimonta

LEVI (FINLANDIA) (ITALPRESS) – Lucas Pinheiro Braathen vince lo slalom maschile di Levi, valido per la Coppa del Mondo 2026/2027 di sci alpino. Il brasiliano, già vincitore del gigante di Soelden all’esordio stagionale, chiude in 1’48″04 trovando il secondo sigillo di questa Coppa del Mondo e la quinta vittoria assoluta nel circuito tra le porte strette, consolidando il primo posto nella classifica generale. Sul podio salgono anche il francese Clement Noel (+0″56) e lo svizzero Loic Meillard (+0″73), rispettivamente secondo e terzo. Gioisce anche l’Italia con Alex Vinatzer, che grazie a un’ottima seconda manche scala 18 posizioni rispetto alla 23^ di metà gara e chiude quinto in 1’48″91 (+0″87), dietro allo svedese Fabian Ax Swartz, quarto a 0″86 dal vincitore, e avanti di un solo centesimo rispetto all’altoatesino.

L’ORDINE DI ARRIVO

1. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) in 1’48″04

2. Clement Noel (Fra) a 0″56

3. Loic Meillard (Sui) a 0″73

4. Fabian Ax Swartz (Swe) a 0″86

5. Alex Vinatzer (Ita) a 0″87

6. Paco Rassat (Fra) a 0″89

7. Atle Lie McGrath (Nor) a 1″10

8. Eduard Hallberg (Fin) a 1″29

9. Samuel Kolega (Cro) a 1″31

10. Albert Popov (Bul) a 1″51

LA CLASSIFICA GENERALE

1. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 200 punti

2. Loic Meillard (Sui) 140

3. Alex Vinatzer (Ita) 81

4. Clement Noel (Fra) 80

5. Marco Odermatt (Sui) 60

6. Fabian Ax Swartz (Swe) 50

6. River Radamus (Usa) 50

8. Eduard Hallberg (Fin) 47

9. Raphael Haaser (Aut) 45

10. Fabian Gratz (Ger) 40

10. Paco Rassat (Fra) 40

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).