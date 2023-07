LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – L’Italia si conferma mercato di riferimento per il movimento passeggeri attraverso l’aeroporto internazionale di Malta per i primi sei mesi dell’anno. A giugno ha fatto segnare una quota del 24,5%, seguita da Regno Unito, Germania, che ha riconquistato la terza posizione, Francia e Spagna. A giugno sono stati registrati complessivamente 754.258 movimenti di passeggeri, con una crescita del 4,5% rispetto allo stesso mese del 2019. Giugno è stato anche il terzo mese consecutivo durante il quale è stato raggiunto il livello di 700mila passeggeri. Il traffico attraverso l’aeroporto internazionale di Malta ha raggiunto il picco il 29 giugno, con 30.419 passeggeri in partenza e in arrivo. La performance di giugno ha portato il traffico da inizio anno a 3.434.470 movimenti di passeggeri, superando del 5,6% i volumi di traffico gestiti durante la prima metà del 2019.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Aeroporto di Malta-

