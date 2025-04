Italia-Serbia, in ambasciata incontro tra “Sistema Italia” e imprese

BELGRADO (SERBIA) (ITALPRESS) – In occasione della Giornata del Made in Italy, l’ambasciatore d’Italia in Serbia Luca Gori ha ospitato oggi in Residenza un incontro tra gli attori del “Sistema Italia” e gli imprenditori operanti nel Paese.

Secondo quanto riferisce un comunicato diramato dall’ambasciata, la riunione è stata l’occasione per fare il punto sul quadro politico-economico della Serbia; per valorizzare il Piano d’Azione per l’Export italiano lanciato di recente dal vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani; e per aggiornare la comunità imprenditoriale sulla programmazione di attività curate dalle varie articolazioni del Sistema Italia in Serbia.

Nel corso dell’evento l’ambasciatore Gori ha anche consegnato l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia a Darko Popovic, amministratore delegato di Banca Intesa Beograd, e a Nikola Vuletic, amministratore delegato di Unicredit Bank Serbia, per il loro significativo contributo allo sviluppo delle relazioni tra Italia e Serbia e il generoso sostegno alle attività nel campo economico, culturale e della solidarietà dell’Ambasciata (a partire dall’iniziativa “Bircaninova@100” varata in occasione del centenario della costruzione della Rappresentanza diplomatica).

-Foto ambasciata d’Italia a Belgrado-

(ITALPRESS).