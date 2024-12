Italia-Romania, Bertola “Superati i 20 mld di interscambio economico”

BUCAREST (ROMANIA) (ITALPRESS) - "Abbiamo superato i 20 miliardi di interscambio economico" tra Italia e Romania, "è un'interazione consolidata, c'è sempre una grande attrattività per la Piccola e Media Impresa e per alcuni settori strategici, come quello energetico, il gas e il nucleare. Come Italia stiamo dando un contributo veramente importante". Lo afferma Giulio Bertola, presidente di Confindustria Romania, intervistato da Claudio Brachino in occasione dell'apertura dell'ufficio di corrispondenza dell'agenzia Italpress a Bucarest. mrv/sat/fsc/gsl