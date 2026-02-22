Italia quinta nel bob a 4, oro alla Germania di Lochner

CORTINA (ITALPRESS) – L’Italia termina quinta nel bob a 4 nella giornata di chiusura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Patrick Baumgartner (pilota), Lorenzo Bilotti (interno), Eric Fantazzini (interno) e Robert Mircea (frenatore) chiudono la quarta heat con il tempo di 3’38″89 fermandosi a 0″25 dalla medaglia di bronzo della Svizzera di Micheal Vogt (pilota). Oro e argento vanno alla Germania con Lochner/Margis/Wenzel/Fleischhauer (3’37″57) davanti a Friedrich/Sommer/Schuller/Straub (+0″57).
– Foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
