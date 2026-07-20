Italia-Portogallo, Meloni “Nuova pagina in collaborazione già solida”

ROMA (ITALPRESS) - "È l'inizio di una nuova pagina di una collaborazione già molto solida e proficua". Così la premier Giorgia Meloni nel corso di un punto stampa con il premier portoghese Luis Montenegro al termine del bilaterale a Palazzo Chigi. "Abbiamo deciso di rilanciare la nostra cooperazione bilaretale a 360 gradi e rendere il dialogo ancora più stabile e strutturato", ha aggiunto. ads/azn (Fonte video: Palazzo Chigi)