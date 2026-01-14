Italia-Oman, Meloni e il sultano Haitham bin Tarik pronti a rafforzare la cooperazione

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni, ha effettuato una visita ufficiale nel sultanato dell’Oman. Nel corso della visita, la premier e il sultano Haitham bin Tarik hanno tenuto colloqui ufficiali per discutere le modalità atte a rafforzare le relazioni bilaterali ed espandere gli ambiti di cooperazione in maniera da favorire gli interessi reciproci, ribadendo il loro impegno a sviluppare ulteriormente il partenariato strategico tra le due Nazioni. Le due parti hanno affermato la loro volontà di rafforzare la cooperazione nei settori del commercio, degli investimenti e dell’industria, incoraggiare i partenariati tra il settore pubblico e quello privato, e attivare il ruolo delle commissioni miste per potenziare gli scambi commerciali bilaterali. Hanno, inoltre, concordato di elaborare un Piano di Azione (2026-2030) quale quadro di riferimento per dare seguito all’attuazione dei memorandum d’intesa e degli accordi sottoscritti e promuovere la cooperazione bilaterale in molteplici settori.

Le due parti hanno elogiato la cooperazione esistente nei settori della cultura, del patrimonio, dell’università e della ricerca scientifica, e hanno altresì sottolineato l’importanza di sviluppare ulteriormente gli scambi tra i due Stati in tali settori. Le due parti hanno scambiato opinioni su questioni di carattere regionale e internazionale di interesse comune, e hanno ribadito il loro impegno a sostenere gli sforzi volti a raggiungere la sicurezza e la stabilità e a risolvere i conflitti con mezzi pacifici, in conformità con i principi del diritto internazionale. Meloni ha elogiato il ruolo del sultanato dell’Oman nel sostenere il dialogo e la pace regionale, mentre il sultano Haitham bin Tarik ha espresso il suo apprezzamento per il ruolo dell’Italia nella promozione del dialogo, delle soluzioni pacifiche, e dell’impegno costruttivo.

