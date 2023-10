Italia in piazza per la seconda edizione del “Roller Day”

ROMA (ITALPRESS) - Grande successo per l'evento organizzato annualmente dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici per la promozione delle proprie discipline. Coinvolte 132 piazze in tutto il Paese, in crescita rispetto alle 117 dello scorso anno. Per il presidente della Fisr Sabatino Aracu "una splendida occasione per creare relazioni con le comunità territoriali coinvolte, in spazi aperti, all’interno del cuore pulsante delle città". glb/gtr (Fonte video: ufficio stampa Fisr)