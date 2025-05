ROMA (ITALPRESS) – Il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha incontrato questa mattina al MASE il viceministro greco all’Energia, Nikos Tsafos, prima di partecipare al secondo Vertice intergovernativo Italia-Grecia che si è tenuto a Villa Doria Pamphilj. “Abbiamo anzitutto concordato – ha dichiarato il Ministro Pichetto Fratin – che la sicurezza energetica è una priorità per entrambi i nostri governi, non solo rispetto al tema delle forniture esterne ma anche rispetto alla sicurezza delle infrastrutture critiche e alla sostenibilità delle forniture per aziende e famiglie”.

“Italia e Grecia – ha aggiunto il ministro dell’Ambiente – considerano il settore energetico fondamentale per lo sviluppo economico e la creazione di posti di lavoro, con un’attenzione specifica al gas naturale, all’elettricità, all’idrogeno, alla cattura e allo stoccaggio del carbonio (Ccs), alla connettività e alle fonti rinnovabili, aderendo al principio della neutralità tecnologica”.

In tutti questi settori vi sono progetti e iniziative che i due governi sostengono anche a livello europeo, come ad esempio l’hub di stoccaggio della CO2 di Ravenna “Callisto” e il progetto di raddoppio dell’interconnessione elettrica “Grita 2” su cui i due operatori nazionali oggi hanno firmato un’intesa. In tale contesto i due Paesi guardano con interesse alla stesura del Piano Regionale CCS per il Mediterraneo e al rafforzamento della cooperazione in tema di idrogeno su cui l’Italia nei mesi scorsi ha già lanciato il progetto del corridoio meridionale tra Nordafrica ed Europa.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).