Italia-Germania, bilaterale del ministro Salvini con l’omologo Schneider

ROMA (ITALPRESS) – Incontro bilaterale tra il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e il Ministro dei Trasporti tedesco Patrick Schnieder. Al centro del colloquio, il pacchetto automotive presentato dalla Commissione Ue, il ruolo delle grandi infrastrutture come strumento per fronteggiare la crescente instabilità geopolitica e la forte integrazione tra imprese italiane e tedesche nel settore dei trasporti.
Durante il bilaterale, i due Ministri hanno adottato una Dichiarazione Congiunta al fine di coordinare l’azione di supporto al trasporto ferroviario e combinato, cruciale per la logistica tra Italia e Germania.
