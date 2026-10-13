L’Italia femminile supera la Bielorussia, ora con la Finlandia per il pass Mondiale

FIRENZE (ITALPRESS) – Missione compiuta: con il pareggio per 1-1 maturato al Franchi e in virtù del successo per 2-0 di venerdì scorso a Tbilisi con la Bielorussia, la Nazionale femminile supera il primo turno playoff. Adesso sulla strada che porta al Mondiale brasiliano ci sarà la Finlandia, ultimo ostacolo per ottenere la terza qualificazione consecutiva alla fase finale della Coppa del Mondo. Questo pomeriggio le scandinave hanno infatti superato in terra slava la Serbia per 3-1, bissando con lo stesso punteggio il successo dell’andata e ottenendo così anche loro il pass per il secondo e decisivo turno dei playoff mondiali. La doppia sfida che varrà un posto da protagoniste la prossima estate in Sudamerica si disputerà a inizio dicembre, con la gara d’andata in programma martedì primo dicembre in Finlandia e il ritorno sabato 5 dicembre in Italia. “Complimenti alle azzurre per aver conquistato la finale playoff”, esordisce il commissario della Figc, Giovanni Malagò, che poi continua nel suo commento: “Ora ci attende la Finlandia, un doppio confronto decisivo in cui dovremo mettere in campo tutte le nostre qualità e la determinazione necessaria per raggiungere un obiettivo fondamentale: la qualificazione al Mondiale 2027. Dobbiamo sostenere queste ragazze e fargli sentire la nostra vicinanza”.

Dopo un primo tempo in totale controllo del match, con il confronto sbloccato dopo appena nove minuti di gioco, le azzurre hanno subito nella ripresa il pareggio bielorusso, pagando alcune disattenzioni difensive e una manovra offensiva meno efficace nei secondi quarantacinque minuti. Al di là del rammarico per la mancata vittoria, rimane comunque il dato più importante: la qualificazione alla finale playoff. “L’obiettivo è stato centrato, era quello che volevamo”, sottolinea, a caldo, nell’immediato dopo-partita, il ct azzurro Andrea Soncin. “Certo – prosegue Soncin – potevamo fare meglio sotto qualche aspetto, ma c’è tanta voglia di arrivare meglio a novembre, al prossimo raduno. Stasera c’è stata una bella atmosfera al Franchi e c’è rammarico per non aver vinto. Ma il messaggio arrivato è estremamente positivo: desideriamo andare in Brasile, perché è un sogno che tutti noi abbiamo e può essere un traguardo capace di avvicinare ancora di più le bambine a questo sport”. Il prossimo avversario sarà la Finlandia: “Troveremo una squadra molto organizzata che adotterà un altro approccio alla gara, ma avremo tempo per studiare. Intanto abbiamo superato il primo scalino”.

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