Real Madrid, Mourinho “Per 90 minuti saremo avversari con la Roma, di certo non nemici”

ROMA (ITALPRESS) – “Sarebbe stato meglio venire qui non da nemico: nei 90 minuti di gara io sarò col Real e i tifosi saranno con la Roma. Per novanta minuti siamo avversari, di certo non nemici, ma se mi vogliono fare un saluto speciale anch’io ci terrei ad abbracciare i romanisti”. Così, ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Real Madrid, José Mourihno, ex di turno, alla vigilia della gara di Champions fra la Roma e i “blancos”. “Non ho potuto salutare ai tempi i tifosi giallorossi per come avrei voluto? Che possiamo fare: è la vita, è il calcio. E’ un’opportunità di sentire l’amore della gente, cercherò di controllarmi; però magari non riesco a controllarmi e magari la gente capisce l’amore che ho per loro. Però io voglio vincere e loro vorranno vincere nei 90 minuti”, ha aggiunto il tecnico portoghese.

“Ho detto che mi faceva male al cuore vedere Vinicius in questa situazione. Ogni giorno è felice, lavora tanto, ma finora non ha ancora trovato la gioia di essere decisivo quest’anno. Vediamo se in Champions, visto che in campionato è squalificato, possa tornare a essere il vero Vinicius”. “Siamo preparati ad affrontare una Roma con i principi di gioco che abbiamo osservato fin qui. Ma possono fare anche qualcosa di diverso. Sanno che quelli con la ‘maglietta bianca’ non sono propriamente una squadra facile. Siamo preparati a reagire anche a qualcosa di diverso. Gapserini? Lo rispetto, è un allenatore che da anni fa un lavoro importante”, ha spiegato il tecnico del Real Madrid.

“Mi devo dimenticare dove sono e contro chi gioco, per me sarà una partita in più. I romanisti vogliono vincere e anche noi. Poi, magari, prima o dopo, mi batterà il cuore, ma durante la partita non c’è spazio per l’amore, in gara l’amore si dimentica. Mi sono preparato: sto bene, sono solido, senza dubbi che nei 90 minuti darò il massimo”. “Io sono sempre me stesso, gli interessi del club, dei tifosi e della squadra sono al di sopra dei miei. Molte volte la gente apprezza, poi se fai qualcosa di buono è ancora meglio – ha aggiunto -. A Roma non abbiamo vinto la Champions, ma abbiamo vinto una coppa europea (la Conference, ndr.) e giocato una seconda finale europea (in Europa League, ndr.). I romanisti sono speciali, mi hanno sempre trattato bene. Penso che Roma e Real Madrid si qualificheranno entrambe”, ha concluso Mou.

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