Italia-Emirati, Tajani “Straordinaria opportunità di crescita”

ROMA (ITALPRESS) - Gli Emirati Arabi Uniti "rappresentano una straordinaria opportunità di crescita anche per la nostra industria che ha una vocazione all'export, siamo la quarta potenza commerciale mondiale, siamo la seconda manifattura d'Europa, cresce fortemente l'esportazione in questo Paese ma c'è anche voglia da parte degli emiratini di investire in Italia". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani nel punto stampa a margine dei lavori del Forum imprenditoriale Italia - Emirati Arabi Uniti. "Firmeremo una serie di memorandum, anche quello sulla collaborazione tra Italia ed Emirati nel Continente africano sulla base del Piano Mattei". xb1/mgg/gsl