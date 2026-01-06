Italia eliminata in United Cup, buona la prima per Sonego e Cocciaretto

PERTH (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – L’Italia è fuori dalla United Cup, competizione a squadre miste che ha inaugurato la nuova stagione del tennis internazionale. Costretta a battere la Francia già eliminata 3-0 per sperare di avanzare ai quarti come migliore seconda dei gironi di Perth, la squadra azzurra (inserita nel gruppo C e battuta all’esordio dalla Svizzera) deve abbandonare ogni speranza già al primo singolare, con Flavio Cobolli che si arrende per 6-7(4) 6-7(5) 7-5 ad Arthur Rinderknech dopo oltre tre ore e 20 di gioco e soprattutto dopo aver mancato due match-point nel dodicesimo gioco del secondo set. Magra consolazione la vittoria di Jasmine Paolini per 6-2 6-2 su Leolia Jeanjean.

COCCIARETTO VINCE AD AUCKLAND

Buona la prima invece per Elisabetta Cocciaretto nell’”ASB Classic”, Wta 250 da 283.347 dollari che si sta disputando sul cemento di Auckland, in Nuova Zelanda. Nella notte italiana la 24enne di Fermo, numero 81 Wta, ha battuto per 6-2 7-5, in poco più di un’ora e mezza di partita, la statunitense Alycia Parks, numero 101 del ranking, mai affrontata prima in carriera. Per la marchigiana, alla terza partecipazione al torneo neozelandese, si tratta della prima vittoria: nel 2020 era stata infatti battuta in tre set al primo turno delle qualificazioni dalla spagnola Bolsova mentre nel 2023 era stata stoppata al primo turno del tabellone principale dalla russa Blinkova, sempre in tre set. Cocciaretto si giocherà un posto nei quarti con la polacca Magda Linette, numero 52 del ranking e quinta favorita del seeding (seguita dalla connazionale Aga Radwanska), che ha superato in tre set (6-4 4-6 6-2) l’inossidabile Venus Williams, numero 582 Wta, che a 45 anni e fresca di matrimonio aveva chiesto ed ottenuto una wild card. La 33enne di Poznan è avanti per 2-1 nel bilancio dei confronti diretti con l’azzurra e si è imposta nelle ultime due sfide, la più recente al primo turno del Wta 500 sul cemento di Merida a febbraio dello scorso anno.

OK SONEGO AD HONG KONG

Inizia con un successo anche il 2026 di Lorenzo Sonego, che ha superato il primo turno al “Bank of China Tennis Open”, Atp 250 dotato di un montepremi di 700.045 dollari, che si disputa sui campi in cemento di Hong Kong. Il 30enne torinese, numero 39 del ranking e quinto favorito del seeding, lo scorso anno fermato da Norrie negli ottavi, ha superato per 6-2 7-6(4) il giapponese Rei Sakamoto, numero 200 Atp. Agli ottavi di finale affronterà uno fra Francisco Comesana (numero 66) e Juncheng Shang (ex numero 47 sceso a causa di problemi fisici al n.406).

Il numero uno del seeding è Lorenzo Musetti, che per il terzo anno di fila inizia la stagione sul cemento asiatico (dodici mesi fa fu stoppato in rimonta nei quarti da Munar): il 23enne di Carrara, numero 7 del ranking, entrerà in gara direttamente al secondo turno contro l’argentino Tomas Martin Etcheverry, numero 57 Atp, che ha superato per 6-4 7-5 il francese Valentin Royer. Sarà il terzo confronto diretto tra i due, con Musetti sempre vincitore nei due disputatisi nel 2025.

