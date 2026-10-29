Italia e Giappone firmano una dichiarazione di intenti per un partenariato strategico sullo spazio

ROMA (ITALPRESS) – Con la firma di una Dichiarazione di intenti tra il presidente dell’Università di Tokyo, Teruo Fujii, e l’ambasciatore d’Italia in Giappone, Mario Vattani, è iniziata la quarta giornata della missione del vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, in Giappone.

Si tratta di un passo fondamentale per lo sviluppo dei rapporti tra istituzioni accademiche che consentirà di avviare nuove opportunità di collaborazione tra le eccellenze universitarie italiane e l’Università di Tokyo: “Tra queste possibilità ho avuto il piacere di segnalare al magnifico rettore Fujii l’interesse della prestigiosa Scuola di ingegneria aerospaziale dell’Università La Sapienza di Roma per approfondire le possibili sinergie con il suo ateneo. Lo spazio rientra infatti tra gli ambiti di collaborazione del partenariato strategico bilaterale, elevato a speciale pochi mesi fa dai Primi Ministri Meloni e Takaichi”, ha sottolineato Mulè.

Dopo la cerimonia, il vicepresidente ha avuto un lungo confronto presso il Campus di Komaba I dell’Università con docenti, ricercatori e studenti impegnati sul progetto di scavo di Somma Vesuviana (Napoli) legato alla Villa Augustea che vede l’ateneo giapponese protagonista dal 2002. Si tratta di una straordinaria attività che integra discipline umanistiche e scientifiche con la ricerca sul territorio.

Il progetto di Somma Vesuviana è l’emblema di questa attività transdisciplinare con lavori in Campania che vanno avanti regolarmente da quasi 25 anni. Dopo aver incontrato un gruppo di esponenti della comunità imprenditoriale italiana di Tokyo, Mulè ha partecipato ai lavori del “Leonardo helicopters Japan seminar 2026” organizzato dall’ambasciata italiana e da Leonardo Japan.

Si tratta di un’importante occasione di confronto sulle tecnologie, sui prodotti e sulle applicazioni operative degli elicotteri del gruppo italiano in un momento in cui la cooperazione tra Italia e Giappone è straordinariamente attiva come testimoniato dal programma Gcap (Global Combat Air Programme).

-Foto Camera dei Deputati-

(ITALPRESS).