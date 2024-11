LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il numero di maltesi che hanno viaggiato all’estero quest’estate è aumentato del 10% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Secondo l’Ufficio nazionale di statistica, l’Italia è rimasta la destinazione più popolare, con una quota del 44,1% del totale dei viaggi.

Durante il trimestre estivo, un totale di 196.271 viaggi sono stati per motivi di vacanza, seguiti da 44.598 viaggi per visitare amici e parenti. La maggior parte dei turisti aveva un’età compresa tra 25 e 44 anni (44,9%), seguita da quelli nella fascia di età compresa tra 45 e 64 anni (26,6%). I turisti verso i paesi UE ed extra UE sono aumentati rispettivamente dell’11,6 e del 4,4% rispetto allo stesso trimestre del 2023. Il totale delle notti trascorse in vacanza ha quasi raggiunto quota 1,9 milioni, con un aumento del 3,6%. La spesa totale stimata dei turisti in partenza tra luglio e settembre è stata di 267,5 milioni di euro, pari a una media di 979 euro pro capite.

(ITALPRESS).

-Foto: Agenzia Fotogramma-

