ROMA (ITALPRESS) – Si chiude con un ottimo piazzamento dell’Italia nella staffetta mista la quarta e ultima tappa della World Cup 2024 di Pentathlon Moderno, appena terminata a Sofia, in Bulgaria. La coppia azzurra formata da Alice Rinaudo (Fiamme Oro) e Matteo Bovenzi (Area 51) ha chiuso al sesto posto la staffetta mista (1332 punti), vinta dagli egiziani Haydy Morsy e Mohanad Shaban (1352), davanti alla staffetta cinese formata da Yewen Gu e Bailiang Chen (1351) e dai messicani Cathrine Mayran Oliver e Duilio Carrillo (1350). “Sono contento di questo risultato al mio esordio nelle gare assolute. Ci tenevo a questa gara in preparazione del Mondiale della mia categoria. Mi sono divertito e ho ancora più chiari i miei obiettivi”, ha commentato il campione italiano junior Matteo Bovenzi, al debutto in World Cup, e protagonista assieme ad Alice Rinaudo di ottime prove grazie al percorso netto nell’equitazione, a cinque vittorie nel bonus round e al miglior tempo nel nuoto. Oltre a Bovenzi, hanno debuttato nella gara individuale dell’ultima tappa di World Cup anche la campionessa italiana junior Valentina Martinescu (Junior Pentathlon Asti) e la vicecampionessa Teresa Gioia (Pentafiano).

“Sono felice di aver dato la possibilità, nell’anno olimpico, a tre giovani di poter debuttare. A modo loro tutti e tre anno fatto vedere qualcosa di buono. – ha spiegato il direttore tecnico azzurro Andrea Valentini -. Sono contento che Giorgio Micheli sia tornato a dimostrare di essere un atleta di alto livello e per la finale conquistata da Alice Rinaudo grazie a un’ottima semifinale. Adesso guardiamo alla finale di World Cup, con cinque atleti qualificati. Peccato per Roberto Micheli che non è entrato per una manciata di punti”.

Gli azzurri qualificati per la finale di World Cup, in programma ad Ankara, in Turchia, dal 22 al 26 maggio 2024, sono: Elena Micheli (Carabinieri), reduce dal terzo posto a Budapest, Alice Sotero (Fiamme Azzurre), Alessandra Frezza (Aeronautica Militare) Giorgio Malan (Fiamme Azzurre) e Matteo Cicinelli (Carabinieri). L’Italia del Pentathlon Moderno è a caccia dell’ultima carta olimpica, la quarta complessiva e seconda in campo maschile, dopo quelle conquistate proprio da Elena Micheli, Sotero e Malan nel 2023. La UIPM Olympic Pentathlon World Ranking list, che si chiuderà il 17 giugno 2024, assegnerà pass per Parigi ai primi sei atleti non ancora qualificati tramite le gare disputate fino a quel momento.

Contribuiscono ancora a formare punteggio la finale di World Cup 2024 e i Campionati Mondiali 2024. “Per Elena Micheli, Sotero e Malan sarà la prova generale della gara olimpica, avendo lo stesso formato con il ranking round di scherma, poi semifinale e finale entrambe con la prova di equitazione. Infatti ad Ankara sarà presente anche tutto lo staff tecnico che ci sarà alle Olimpiadi di Parigi – ha detto ancora Valentini – L’obiettivo importante sarà quello di portare a casa anche la quarta carta olimpica con Matteo Cicinelli, dopo i punti conquistati nelle tappe di World Cup. C’è rammarico per Roberto Micheli che non ha centrato la qualifica che l’avrebbe tenuto in gioco per Parigi, ma che sarà convocato per il Mondiale in programma in Cina a giugno, ultima occasione per portare a casa un pass olimpico”.

