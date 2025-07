ROMA (ITALPRESS) – È una grande Italia quella che chiude a 10 medaglie il programma della scherma alla XXXII edizione dell’Universiade, esultando nell’ultima giornata di gare per il trionfo della squadra di fioretto maschile (Damiano Di Veroli, Giulio Lombardi, Federico Pistorio e Tommaso Martini) e per il bronzo del team di sciabola femminile (Alessia Di Carlo, Benedetta Fusetti, Michela Landi e Claudia Rotili).

La spedizione azzurra chiude con due medaglie in più rispetto all’ultima edizione di Chengdu 2023: tre ori, tutti le sei squadre sul podio e delle presentazioni da applausi che rendono la scherma italiana protagonista della missione FederCUSI. Oro che luccica per il quartetto azzurro del fioretto maschile, entrato in gara negli ottavi di finale battendo nettamente Macao (45-25). Nei quarti il team composto da Damiano Di Veroli, Giulio Lombardi, Federico Pistorio e Tommaso Martini si è imposto, dominando fin dalle prime fasi, contro l’Ungheria (45-25). Sempre in controllo anche in semifinale, l’Italia, seguita a fondo pedana dal maestro Valerio Aspromonte, ha avuto la meglio sulla Corea del Sud (45-28) staccando il pass per l’ultimo atto.

Gli azzurri hanno mostrato tutto il loro valore anche in finale dove, dopo la vittoria 45-20 sulla Polonia, sono saliti sul primo gradino del podio conquistando il terzo oro azzurro della manifestazione. Splendida anche la medaglia di bronzo dalla squadra di sciabola femminile. Il team azzurro negli ottavi di finale ha debuttato superando il Kazakistan (45-24). Nei quarti il quartetto composto da Alessia Di Carlo, Benedetta Fusetti, Michela Landi e Claudia Rotili ha avuto la meglio su Hong Kong (45-41) entrando tra le migliori quattro della competizione. Lo stop è arrivato in semifinale contro la Corea (45-38) entrando nella finale per il bronzo. Le azzurre, seguite dal maestro Alberto Pellegrini, si sono prontamente riprese conquistando il terzo posto grazie al successo per 45-43 sull’Ungheria.

Si chiude così l’Universiade per la scherma italiana con 10 medaglie. Tre quelle d’oro: Aurora Grandis nel fioretto maschile individuale, Damiano Di Veroli fioretto maschile individuale e la squadra di fioretto maschile (Damiano Di Veroli, Giulio Lombardi, Federico Pistorio e Tommaso Martini). Tre quelle d’argento, tutte a squadre: sciabola maschile (Cosimo Bertini, Edoardo Reale, Mattia Rea e Marco Mastrullo), fioretto femminile (Aurora Grandis, Giulia Amore, Carlotta Ferrari e Irene Bertini) e spada femminile (Elena Ferracuti, Carola Maccagno, Vittoria Siletti ed Eleonora Orso). Quattro i bronzi: Carlotta Ferrari nel fioretto femminile, Tommaso Martini nel fioretto maschile, la squadra di sciabola femminile (Alessia Di Carlo, Benedetta Fusetti, Michela Landi e Claudia Rotili) e il team di spada maschile (Nicolò Del Contrasto, Fabrizio Cuomo, Fabrizio Di Marco e Simone Mencarelli).

Agli azzurri impegnati nell’Universiade in Germania sono arrivati, direttamente da Tbilisi, dove hanno appena preso il via i Mondiali Assoluti, i complimenti del presidente federale Luigi Mazzone: “Siamo orgogliosi delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi, che insieme a un grande staff hanno raccolto risultati eccellenti confermando gli atleti-studenti della scherma al vertice internazionale”.

