ROMA (ITALPRESS) – L’Italvolley maschile chiude con un successo la Week 3 di Nations League nelle Filippine. Gli azzurri del ct De Giorgi, già certi della qualificazione alla Final Eight di Danzica (Polonia, 19-23 luglio) dopo la vittoria di ieri con la Slovenia, hanno superato sul parquet della MOA Arena di Pasay City il Giappone per 3-1. I parziali in favore di Giannelli e compagni, alla nona affermazione in questa edizione della VNL (la quarta consecutiva): 29-27, 28-26, 23-25, 25-20.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

