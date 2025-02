SOFIA (BULGARIA) (ITALPRESS) – L’Ambasciatrice d’Italia a Sofia, Giuseppina Zarra, ha incontrato oggi il neo Vice Primo Ministro e Ministro dell’Innovazione e della Crescita della Repubblica di Bulgaria, Tomislav Donchev. All’incontro hanno partecipato anche il Vice Ministro dell’Innovazione e della Crescita, Martin Danovski, il Capo del Gabinetto, Stefan Iliev, e il Presidente di Confindustria, Roberto Santorelli. Lo comunica l’Ambasciata d’Italia a Sofia, sottolineando che l’Ambasciatrice Zarra “si è congratulata con il Ministro Donchev per l’insediamento del nuovo Gabinetto ordinario e per la sua nomina a Vice Primo Ministro evidenziando l’eccellente partenariato tra i due Paesi in diversi settori, quali l’economia, l’istruzione e la difesa, e ha offerto l’opportunità di un utile scambio di opinioni sulle opportunità di rafforzamento della cooperazione bilaterale nel campo dell’innovazione, dell’alta tecnologia e dello sviluppo. Si è discusso anche di come promuovere l’imprenditorialità e l’occupazione giovanile e di come salvaguardare la sicurezza degli approvvigionamenti energetici e dei dati”.

In questo contesto l’Ambasciatrice ha presentato l’evento promosso dalla Camera di Commercio Italiana in Bulgaria “Bridge of Innovation: Italy-Bulgaria united for the future of startups” che si terrà l’8 maggio 2025 presso il Sofia Tech Park e sarà dedicato alla nuova svolta che l’Italia e la Bulgaria stanno intraprendendo muovendosi verso i settori ad alto contenuto tecnologico. Si auspica che a tale incontro possa essere assicurata una partecipazione di alto livello da parte di entrambi i Paesi.

Infine, il Presidente di Confindustria Bulgaria ha chiesto dei pareri sulle opzioni di finanziamento per l’automazione aziendale e a quelle per la collaborazione tra imprese e università nei due Paesi. Si è discusso anche del potenziale di innovazione e modernizzazione delle imprese, nonchè dei sistemi di misurazione del consumo di gas.

Le due parti hanno concordato “di lavorare a stretto contatto per promuovere e sviluppare ulteriormente la collaborazione bilaterale al fine di creare un ambiente favorevole sia per l’attrazione degli investimenti sia per lo sviluppo dell’imprenditoria da entrambe le parti”, conclude la nota.

