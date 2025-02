SOFIA (BULGARIA) (ITALPRESS) – L’Ambasciatrice d’Italia a Sofia, Giuseppina Zarra, ha incontrato il Ministro dell’Economia e dell’Industria, Petar Dilov. All’incontro hanno preso parte anche il Viceministro dell’Economia e dell’Industria, Nevena Lazarova, il Capo del Gabinetto del Ministro, Tanya Atanasova, il Direttore della Direzione “Politica economica estera e cooperazione internazionale”, Ivo Marinov, il Direttore del Dipartimento “Europa”, Vesela Bayraktarova, e il Presidente di Confindustria, Roberto Santorelli.

All’inizio dell’incontro l’Ambasciatrice Zarra e il Ministro Dilov hanno convenuto sulle priorità chiave che faciliterebbero l’afflusso di investimenti italiani nel Paese, tra cui l’avanzamento della Bulgaria nel cammino di adesione all’OCSE, l’importanza del completamento del processo di adesione all’Eurozona, e le misure allo studio del nuovo governo per il miglioramento del clima d’affari.

Inoltre, si è avuto uno scambio di pareri sulle opportunità di rafforzamento della cooperazione economica e commerciale tra Italia e Bulgaria e l’approfondimento del partenariato strategico in vari settori, tra cui l’industria manifatturiera ed edile, le infrastrutture, il trasporto stradale e ferroviario, l’energia, il digitale e il sostegno alle piccole e medie imprese.

Il Presidente di Confindustria Santorelli a sua volta ha illustrato il contesto in cui operano gli investitori italiani sul territorio bulgaro, soffermandosi sui problemi che colpiscono non solo gli imprenditori nuovi ma anche quelli che già lavorano nel Paese, derivanti da una parte dalla mancanza di manodopera e dall’altra dagli eccessivi oneri burocratici. In tale contesto ha suggerito una serie di buone pratiche per la semplificazione e la digitalizzazione degli adempimenti fiscali in modo da eliminare ad esempio la possibilità di falsificazione delle fatture.

– foto ufficio stampa Ambasciata italiana a Sofia –

(ITALPRESS).