Italia-Arabia Saudita, delegazione del Majlis Shura in visita a Roma

ROMA (ITALPRESS) – Una delegazione composta da 7 membri del Majlis Shura di Riad (parlamento consultivo) è giunta dall’Arabia Saudita in visita a Roma. Secondo quanto appreso da Italpress la delegazione fa parte dell’Intergruppo parlamentare di amicizia Italia-Arabia Saudita e avrà un incontro con la senatrice Stefania Craxi, presidente della Commissione Affari esteri e Difesa del Senato, venerdì 7 novembre. Sono previsti in questi giorni anche incontri con il Sottosegretario di Stato al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dell’Italia, Giorgio Silli.

La delegazione è composta da: il Maggiore Generale Abdulrahman bin Sanhat Al-Harbi, Capo Delegazione, Presidente del Comitato Parlamentare di Amicizia Italo-Saudita; Aisha bint Hassan Zakri, membro del comitato; Mohammed bin Ali Mubarak, membro del comitato, Muhammad bint Muaidh Al-Ghamdi, membro del comitato; Mahdi bin Nasser Al-Dossari, membro del comitato; Abdulaziz bin Ibrahim Al-Murshid, Ufficiale del Protocollo e Mohammed bin Abdulaziz Abahussain, Direttore delle operazioni del Comitato parlamentare di amicizia italo-saudita.

– foto IPA Agency –

