Italia-Algeria, Meloni “Sull’energia salda cooperazione”

ROMA (ITALPRESS) - "L'energia è una delle materie più salde della cooperazione tra Italia e Algeria. L'Italia vuole diventare un hub energetico nel Mediterraneo e senza la collaborazione con l'Algeria non potremmo cercare di farlo". Lo ha detto il premier Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte con il presidente dell'Algeria Abdelmadjid Tebboune, in occasione del quinto vertice intergovernativo tra i due Paesi. "Siamo soddisfatti della collaborazione Eni-Sonatrach, che con le intese firmate diventerà ancora più solida. Continueremo a lavorare insieme per nuovi corridoi energetici e digitali", ha aggiunto. sat/mca1 (Fonte video: Presidenza del Consiglio)