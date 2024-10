WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – L’ambasciata italiana a Washington ha ospitato una conferenza in collaborazione con l’ambasciata ucraina per mettere in luce la grande sfida di rafforzare l’assistenza internazionale nella guerra contro la Russia. Il focus dell’incontro è stato quello di preservare il patrimonio culturale dell’Ucraina. L’ambasciatrice italiana Mariangela Zappia ha aperto l’evento che ha fatto da apripista ad una ulteriore conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina che si terrà a Roma nel luglio 2025. “Sostenere l’Ucraina contro l’aggressione russa è in cima all’agenda dell’Italia a livello bilaterale in quanto presidenza del G7, così come ribadito più volte dalla presidente Giorgia Meloni – ha affermato Zappia -. L’Italia ha fatto il massimo e continuerà a farlo”. Presente all’evento anche l’ambasciatrice dell’Ucraina negli Stati Uniti Oksana Markarova, che ha parlato dell’importanza di ricevere supporto dall’Italia e dagli Stati Uniti: “Lavoriamo insieme e apprezziamo davvero non solo l’aiuto degli Stati Uniti, ma anche dell’Italia e il sostegno dei primi ministri. Oggi abbiamo riunito tanti partner per discutere della ricostruzione dell’Ucraina e la prossima conferenza a Roma sarà importante perché l’Italia è leader nel G7 ed è in prima linea per la questione della ricostruzione”, ha concluso Markarova.

Dopo la conferenza è stata inaugurata la mostra Washington-Kiev del fotografo italiano Massimo Listri con 16 fotografie artistiche di grande formato degli edifici più prestigiosi di Kiev ritratti durante l’aggressione russa contro il Paese. Dal Teatro dell’Opera al Parlamento. Un urlo di cultura contro la violenza dei tiranni.

