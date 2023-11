ROMA (ITALPRESS) – Scende il sipario sul Mondiale di inline freestyle 2023. Il Luwan Gymnasium di Shanghai ha ospitato i più forti atleti della disciplina, un vero spettacolo condito da battaglie a colpi di trick sui pattini, le Battle Slalom. Gli azzurri, protagonisti della manifestazione con 5 ori, 5 argenti e 6 bronzi, hanno concluso al secondo posto del medagliere finale. Prima la Cina, terza Cina Taipei. Le ultime gare hanno visto in evidenza Viola Luciani per le junior donne e Lorenzo Demuru, Valerio Degli Agostini e Lorenzo Guslandi, tra i senior maschi. La giovanissima atleta fidardense, campionessa mondiale in carica di specialità, ha portato a termine una buonissima gara con delle run pulite e di ottimo livello, strappando un dignitosissimo quinto posto finale dietro alle quattro atlete cinesi. Nella categoria senior maschile è Lorenzo Demuru ad arrivare a medaglia, confermando il titolo mondiale conquistato lo scorso anno in Argentina per i World Skate Games 2022. Gli altri due italiani in gara, Lorenzo Guslandi, bronzo ai mondiali dello scorso anno, e Valerio Degli Agostini si classificano rispettivamente in quinta e sesta posizione. Seconda e ultima giornata per i Mondiali di Skate Cross, quella delle gare singole, naturale evoluzione delle qualifiche che si sono svolte il giorno precedente. Anche stavolta le ragazze italiane hanno fatto incetta di medaglie, portando a casa il podio completo: medaglia d’oro per Francesca Conzi, argento per Matilde Arosio, bronzo per Elisa Paoli. Alice Delfino, Giorgia Pavanello e Francesca Brivio si classificano in quinta, sesta e settima posizione. Tra gli uomini ad avere la meglio e salire sul podio è il nostro campione italiano Luca Borromeo che riesce ad ottenere una medaglia d’argento, dietro il veterano francese Petitcollin. Il monzese Matteo Pallazzi, l’altro azzurro in gara, non sale sul podio per un soffio, scansato proprio all’arrivo dal rappresentante del Senegal.

