Italgas rafforza la cooperazione con Naturgy sulle strutture energetiche

MILANO (ITALPRESS) – Italgas, primo operatore in Italia e in Europa nella distribuzione del gas, e Nedgia (Gruppo Naturgy), principale società di distribuzione del gas naturale in Spagna, hanno sottoscritto un memorandum of understanding volto a rafforzare la collaborazione nelle aree strategiche per l’evoluzione delle infrastrutture energetiche: gas rinnovabili, innovazione tecnologica e digitale, intelligenza artificiale, sostenibilità e procurement. In un contesto caratterizzato dall’accelerazione degli obiettivi di decarbonizzazione e dalla crescente rilevanza delle infrastrutture energetiche per la sicurezza e la competitività del sistema, la collaborazione tra operatori industriali rappresenta una leva fondamentale per valorizzare le reti esistenti, favorire l’integrazione dei gas rinnovabili e sviluppare soluzioni tecnologiche in grado di rendere il servizio sempre più digitale, efficiente e sostenibile. “Il confronto internazionale e la collaborazione con partner di primo piano sono elementi essenziali del nostro percorso di crescita e innovazione”, ha dichiarato Paolo Gallo, Ad di Italgas.

“Con Nedgia condividiamo una visione comune sul ruolo strategico delle reti di distribuzione del gas nella transizione energetica: infrastrutture chiamate a essere sempre più digitali, resilienti e pronte ad accogliere quote crescenti di gas rinnovabili. Questo accordo rafforza ulteriormente il nostro impegno nello sviluppo di soluzioni innovative a supporto della decarbonizzazione e della competitività del sistema energetico europeo”. Per Raúl Suarez Álvarez, Ad di Nedgia, “questo accordo rappresenta un quadro di riferimento prezioso per rafforzare la condivisione di conoscenze, l’innovazione e la cooperazione tra due tra i principali operatori europei della distribuzione del gas. Insieme a Italgas, vogliamo contribuire ad accelerare soluzioni che supportino la decarbonizzazione e contribuiscano a un sistema energetico europeo più sostenibile, sicuro ed efficiente”. Federica Onori, presidente dell’Unione Interparlamentare Italia-Spagna, ha sottolineato come “Italia e Spagna condividono sfide comuni sulla sicurezza energetica e sulla transizione verso un sistema più sostenibile, e affrontarle richiede un impegno che si gioca su più livelli”.

– foto ufficio stampa Italgas –

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