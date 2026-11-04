Home Video News Pillole Tg Sport – 4/11/2026
Tg Sport – 4/11/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Inter: tris al Feyenoord e secondo successo in Champions - Roma: stangata ad Old Trafford, lo United rimonta 3-2 - Champions League: travolgente PSG, bene Barcellona e Bayern - Napoli: Allegri conta gli uomini verso Oporto - Como: Fabregas carica la squadra a Lens ma lamenta una lista corta - Juventus: Ekhator in Lista UEFA al posto dell'infortunato Locatelli - Milan: Amorim carica la squadra contro il Ferencvaros, tegola Chukwueze - Atalanta: Sarri difende il ritiro prima del Kairat Almaty - FIGC: Adriano Galliani deposita la candidatura alla presidenza - Tennis: impresa Musetti a Parigi, eliminato Zverev - La grande scherma torna a Ferrara dopo 20 anni azn