Italferr tra le top Global Design Firms per la rivista internazionale ENR

ROMA (ITALPRESS) – Anche per il 2025 Italferr è entrata nella classifica delle Top225 International Design Firms stilata dalla rivista internazionale ENR – Engineering News-Record. L’azienda del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane è alla posizione 142, guadagnandone 6 rispetto al 2024, Inoltre Italferr entra nella classifica delle Top150 Global Design Firms, alla posizione 121.
Italferr viene citata dalla rivista in particolare per il sistema di “monitoraggio avanzato dell’avanzamento lavori” che aumenta la tutela dei lavoratori sul posto di lavoro, migliora la trasparenza del lavoro e riduce i rischi. “Il monitoraggio digitale continuo effettuato dai team di Italferr, incluso il controllo degli accessi ai cantieri, non solo migliora la qualità dei lavori, ma contribuisce anche a prevenire potenziali infiltrazioni criminali o mafiose, in stretta sinergia con le autorità competenti”, afferma l’amministratore delegato Dario Lo Bosco, secondo quanto riporta ENR – Engineering News-Record.
– foto
(ITALPRESS).