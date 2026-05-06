ITA, Pappalardo “Per 7-8 mesi ok con carburante. Sicilia cliente importante”

PALERMO (ITALPRESS) - "Noi al momento non abbiamo grossi problemi di carburante, quindi per i prossimi 7-8 mesi siamo quasi al sicuro e non andremo ad aumentare il costo dei biglietti; è però probabile che, con l'aumento del prezzo del carburante per l'aeromobile, qualche piccolo incremento ci dovrà essere ma nell'immediato non ci saranno problemi". Lo afferma il presidente di Ita Airways Sandro Pappalardo a margine di un incontro tenutosi al Grand Hotel Piazza Borsa a Palermo e organizzato da Logos Srl. "In Sicilia, che per noi è un cliente importante con tantissimi voli giornalieri sempre pieni, non solo continuiamo con i voli per Catania e Palermo ma abbiamo appena iniziato la vendita su Trapani: in un primo momento inizieremo con voli stagionali a partire dal 1 luglio, credo sia un bel successo e qualcosa che quel territorio merita", ha aggiunto. xd8/pc/mca3