Serena Lancione è la nuova presidente designata di ANAV per il quadriennio 2026-2030

ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio generale di ANAV (Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori) annuncia la nomina di Serena Lancione quale Presidente designata di ANAV per il prossimo quadriennio 2026-2030.

Torinese, classe 1978, avvocato e madre di due figli, Lancione ha maturato una solida esperienza ai vertici di primarie realtà del trasporto passeggeri. Attualmente ricopre, tra gli altri incarichi, la carica di Presidente di Bus Company. In precedenza, è stata Direttore Generale di Bus Company e Amministratore Delegata di GTT Torino, consolidando nel corso della sua carriera competenze approfondite, sia sul piano operativo sia su quello strategico, nel settore della mobilità.

La sua nomina segna un passaggio storico per l’Associazione, aderente a Confindustria: è infatti la prima donna a ricoprire la massima carica nazionale. Serena Lancione porta in dote una visione internazionale di alto profilo, maturata anche attraverso la Presidenza della divisione Europa di UITP (International Association of Public Transport), la guida di ANAV Piemonte e Valle d’Aosta nonché la Vice Presidenza nazionale di ANAV.

La presentazione del programma e della squadra della Presidente designata avverrà in occasione della prossima riunione del Consiglio Generale del 14 maggio, mentre l’investitura ufficiale sarà formalizzata nell’Assemblea annuale del 24 giugno 2026 a Roma.

– foto ufficio stampa ANAV –

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